Родителям рассказали, как защитить детей от падения из окна

Россиянам не стоит рассчитывать на то, что москитные сетки помогут защитить ребенка от падения из окна, поэтому важно постоянно следить за детьми и не уходить из комнаты или квартиры даже на несколько минут. Об этом «Москве 24» рассказал заслуженный спасатель России, спасатель международного класса Александр Гофштейн.

По словам эксперта, в квартире нужно создать безопасные условия для ребенка — не открывать окна полностью, а оставлять только режим проветривания, снять и убрать ручку от окна в недоступное место или установить замок, который не позволит открыть окно без ключа. Можно также приобрести фиксаторы и специальные сетки, предназначенные именно для защиты детей от падения.

«Есть прочные сетки, которые монтируются прямо в окно и не оставляют следов на раме. Главный их плюс в том, что даже если ребенок будет стоять на подоконнике и наваливаться всем телом на эту решетку, то он все равно не выпадет. Сетка эта не металлическая, поэтому в случае пожарной опасности она не будет мешать спасателям», — уточнил Гофштейн.

Спасатель также рекомендует не пускать маленьких детей на подоконник даже в присутствии взрослых, потому что он может резко наклониться вперед, и никто не успеет его схватить.

15 июня сообщалось, что в Туле четырехлетняя девочка забралась на подоконник, облокотилась на москитную сетку и вместе с ней выпала с высоты восьмого этажа.

Ранее стало известно, что в Петербурге двухлетний ребенок попал в реанимацию после падения из окна.