Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Родителям рассказали, как защитить детей от падения из окна

Спасатель Гофштейн: москитные сетки не защитят детей от падения из окна

close
100%
Shutterstock

Россиянам не стоит рассчитывать на то, что москитные сетки помогут защитить ребенка от падения из окна, поэтому важно постоянно следить за детьми и не уходить из комнаты или квартиры даже на несколько минут. Об этом «Москве 24» рассказал заслуженный спасатель России, спасатель международного класса Александр Гофштейн.

По словам эксперта, в квартире нужно создать безопасные условия для ребенка — не открывать окна полностью, а оставлять только режим проветривания, снять и убрать ручку от окна в недоступное место или установить замок, который не позволит открыть окно без ключа. Можно также приобрести фиксаторы и специальные сетки, предназначенные именно для защиты детей от падения.

«Есть прочные сетки, которые монтируются прямо в окно и не оставляют следов на раме. Главный их плюс в том, что даже если ребенок будет стоять на подоконнике и наваливаться всем телом на эту решетку, то он все равно не выпадет. Сетка эта не металлическая, поэтому в случае пожарной опасности она не будет мешать спасателям», — уточнил Гофштейн.

Спасатель также рекомендует не пускать маленьких детей на подоконник даже в присутствии взрослых, потому что он может резко наклониться вперед, и никто не успеет его схватить.

15 июня сообщалось, что в Туле четырехлетняя девочка забралась на подоконник, облокотилась на москитную сетку и вместе с ней выпала с высоты восьмого этажа.

Ранее стало известно, что в Петербурге двухлетний ребенок попал в реанимацию после падения из окна.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами