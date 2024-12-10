Эксперт рынка труда объяснил рост зарплат курьеров до 300 тысяч рублей

В России за последний год количество курьеров выросло на 2 млн человек, при этом они получают примерно в пять раз больше, чем учителя. На зарплаты представителей служб доставки уходит до 4 трлн рублей, рассказал НСН президент и основатель сервиса по подбору персонала SuperJob Алексей Захаров.

В Москве курьеры могут заработать по 300 тыс. рублей, но трудиться им приходится с большими переработками — практически круглосуточно, отметил эксперт. Причем работодателей в этой сфере почти не контролируют, так как трудятся там только самозанятые.

В целом в России ситуация с развитием сферы услуг выходит из-под контроля – она растет с большим опережением, так как имеет свою систему налогообложения через самозанятость. Сегодня в стране насчитывается уже 12 млн самозанятых, число курьеров за год выросло на 2 млн – это все становится большой проблемой, так как они не платят налоги по обычной схеме, считает Захаров. Он отметил, что сегодня на зарплаты курьеров уходит порядка 3-4 трлн рублей. Россия как страна не может себе позволить настолько развитую сферу услуг, заявил специалист.

«Это большое зло, поскольку государство не досчитывается порядка 3-4 триллионов рублей. Ракеты на Луну не садятся, зато к нам пицца бесплатно приезжает за 15 минут. Перемены на законодательном уровне назрели» — убежден эксперт.

По мнению Захарова, сегодня в России ситуация складывается беспрецедентная, если рассказать о ней кому-то в Нью-Йорке, Барселоне или любом другом мегаполисе – никто не поверит.

Напомним, исследователи выяснили, что на фоне зимнего сезона и нехватки рабочих рук зарплаты московских курьеров могут вырасти до 300 тыс. рублей в месяц. При этом почти половина работодателей готова платить курьерам от 200 тыс. рублей в месяц, а соискателям с водительскими правами обещают 360 тыс. рублей, причем на корпоративном авто. Подчеркивается, что службы доставки «довольно сильно выгребают рынок», из-за чего он продолжает расти.

Ранее стало известно, что курьеры в России превзошли по зарплате врачей, журналистов и «айтишников».