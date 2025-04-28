В Госдуме объяснили, почему курьер получает в пять раз больше учителя

Член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб заявила «Газете.Ru», что не стоит сравнивать зарплаты доставщиков и молодых учителей, так как курьеры могут работать по 12 часов, за их графиком никто не следит. Так она прокомментировала слова спикера Совфеда Валентины Матвиенко о том, что доставщики пиццы получают 130 тыс. рублей, а молодые педагоги — «плюс-минус 25 тыс. рублей».

«Я бы не стала сравнивать заработную плату таких категорий. Если брать зарплату доставщиков, курьеров, люди, как правило, работают как самозанятые, и фактически никто не следит за их графиком, режимом работы. Можно сказать, это двойные смены, которые значительно увеличивают нагрузку на организм человека. У нас доставщики работают по 10-12 часов в сутки с минимальными перерывами, на ходу кушают и далеко не у каждого есть автомобиль. Мы понимаем, в каких условиях они трудятся. Но при этом общая заработная плата за такой увеличенный график работы получается достаточно высокой», – сказала Бессараб.

Депутат согласна считает, что проблема с зарплатой учителей существует и ее необходимо решать.

«У нас есть указ президента, в соответствии с которым педагоги должны получать среднюю зарплату не ниже средней по региону, 100% от средней зарплаты по региону. Как правило, это достигается увеличением тарифной ставки – педагог в соответствии с законодательством должен работать в нормальных условиях одну ставку, но фактически это тоже полторы ставки. Поэтому сокращенной продолжительности рабочего дня, как предусмотрено для учителей, не получается. Вместе с тем, молодые люди сегодня в соответствии с поручением президента получают доплаты за классное руководство и за работу в отдаленной или в сельской местности. Решать проблему нужно в целом по отрасли. К сожалению, сегодня понемногу хоть и возвращается престиж профессии учителя, но с уровнем заработной платы это несопоставимо. Мы должны вернуться к тому времени, когда учитель – это один из самых уважаемых людей в обществе и мы понимаем, что учитель действительно обеспечен», – заключила депутат.

До этого спикер Совфеда Валентина Матвиенко назвала зарплаты молодых учителей крайне низкими и добавила, что на них невозможно содержать семью. Матвиенко обратилась к министру просвещения РФ Сергею Кравцову с просьбой решить эту проблему.

«Вы знаете, что в России у разносчика пиццы зарплата 130 тысяч. А у молодого учителя — как правило, плюс-минус 25 тысяч, а иногда и минус. Конечно, это очень серьезное препятствие для закрепления [в школах] молодых учителей», – сказала Матвиенко.

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