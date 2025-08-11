Омский студент признался во взятке во время пранка с задержанием на день рождения

Mash: в Омске студент признался во взятке во время шуточного задержания

Омский студент признался во взятке во время розыгрыша с задержанием. Об этом сообщает Mash.

На день рождения друзья решили устроить розыгрыш молодому человеку. Они ворвались в помещение, где находился студент, в форме силовиков, после чего стали задавать вопросы, связанные со сдачей испытаний на учебе.

Во время «допроса» юноша признался, что платил преподавателю. Помимо этого, он рассказал и о других учащихся, которые также давали взятку педагогу.

«Видео попало в сеть, теперь его изучают настоящие правоохранители», – сообщается в публикации.

До этого в Пскове бывшего ректора местного вуза арестовали по делу о присвоении средств. По данным следствия, женщина устроила на работу в учреждение несуществующего сотрудника, за которого получала деньги. Всего по такой схеме она смогла присвоить около десяти миллионов рублей.

Педагогу продлили арест, так как суд принял во внимание тяжесть обвинения и другие детали.

