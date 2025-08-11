На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Омский студент признался во взятке во время пранка с задержанием на день рождения

Mash: в Омске студент признался во взятке во время шуточного задержания
true
true
true
close
Telegram-канал «Mash»

Омский студент признался во взятке во время розыгрыша с задержанием. Об этом сообщает Mash.

На день рождения друзья решили устроить розыгрыш молодому человеку. Они ворвались в помещение, где находился студент, в форме силовиков, после чего стали задавать вопросы, связанные со сдачей испытаний на учебе.

Во время «допроса» юноша признался, что платил преподавателю. Помимо этого, он рассказал и о других учащихся, которые также давали взятку педагогу.

«Видео попало в сеть, теперь его изучают настоящие правоохранители», – сообщается в публикации.

До этого в Пскове бывшего ректора местного вуза арестовали по делу о присвоении средств. По данным следствия, женщина устроила на работу в учреждение несуществующего сотрудника, за которого получала деньги. Всего по такой схеме она смогла присвоить около десяти миллионов рублей.

Педагогу продлили арест, так как суд принял во внимание тяжесть обвинения и другие детали.

Ранее глава Энерготаможни Украины оказался под следствием из-за богатого тестя-пенсионера.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами