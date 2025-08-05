Суд продлил срок содержания под стражей экс-ректора ПсковГУ

Суд в Пскове продлил ареста экс-ректора ПсковГУ Ильиной до 7 октября

Псковский городской суд продлил арест бывшему ректору Псковского госуниверситета (ПсковГУ) Натальи Ильиной до 7 октября. Об этом сообщили в Telegram-канале объединенной пресс-службы судов Псковской области.

«При решении вопроса о продлении меры пресечения суд принял во внимание фактические обстоятельства, характер и тяжесть предъявленного обвинения, данные о личности обвиняемой», — говорится в сообщении.

В объединенной пресс-службе добавили, что суд отказал в удовлетворении ходатайства защиты об изменении меры пресечения на домашний арест.

О задержании Ильиной стало известно 8 апреля. По версии следствия, экс-ректор оформила трудоустройство в вузе на несуществующего сотрудника, через которого присвоила порядка 10 млн руб.

10 апреля управление МВД России по Псковской области обнародовала фотографии части брендовых вещей и ювелирных украшений, изъятых у Ильиной. На снимках можно увидеть личные вещи ректора, среди которых несколько пар наручных часов, а также ювелирные украшения.

Ранее в Челябинске и.о.ректора арестовали за взятки.