Глава Энергетической таможни Украины оказался под следствием

Глава Энергетической таможни Украины Анатолий Комар задержан по делу о незаконном обогащении. Об этом генеральный прокурор Украины Руслан Кравченко рассказал «Радио Свободы» (организация включена Минюстом в список иноагентов и признана нежелательной).

Перед задержанием Комар был отстранен от исполнения обязанностей из-за подозрений по тому же делу.

Энергетическая таможня Украины занимается оформлением пересечения энергоносителей через границу Украины с целью предототвращения контрабанды топлива.

Задержание Комара произошло после публикации расследования журналистов украинского издания «Схема», согласно которому у семьи Комара есть имение в элитном пригороде Киева стоимостью свыше $1,6 млн, сам он арендует роскошный Mercedes, а его дочь получает платное образование в Королевском колледже в Лондоне. Журналисты отметили, что в налоговых декларациях Комар не сообщил о расходах на обучение дочери за границей, что является прямым нарушением законодательства.

До этого на Украине силовики задержали начальника финансово-экономической службы одной из воинских частей в Киевской области и его знакомого предпринимателя, которых подозревают в присвоении денег на закупке дронов для ВСУ.

Расследование вели Служба безопасности Украины (СБУ) и Бюро экономической безопасности Украины.

Ране НАБУ задержало нардепа Кузнецова за взятку при закупке дронов.