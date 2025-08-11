Россиянам рассказали, как питаться, чтобы сердце было здоровым

Для здоровья сердца важны не конкретные продукты, а сбалансированный рацион в целом, включающий рыбу, овощи, орехи и продукты, богатые омега-3 кислотами. Об этом в беседе с РИАМО рассказала врач, эксперт лаборатории «Гемотест» Ольга Уланкина.

«Золотым стандартом рациона для защиты сердца считается средиземноморская диета: не менее 500 г овощей в день, полезные жиры из рыбы, орехов, семян, растительных масел, а также умеренное количество белка», — отметила специалист.

Кроме того, по ее словам, важны магний и витамин Е, которые снижают риск аритмии. Их содержат, к примеру, несоленые орехи, особенно миндаль или грецкие. Также полезен темный шоколад с содержанием какао не менее 70%, добавила она.

До этого Уланкина предупреждала, что избыточное потребление соли и сахара создает дополнительную нагрузку на сердце и повышает риск возникновения атеросклероза.

Лишний натрий в организме, по ее словам, приводит к повышению давления, отекам и перегрузке сердечной мышцы.

Ранее россиянам рассказали, как ежедневная ходьба влияет на здоровье сердца.