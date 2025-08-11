Врач предупредила об опасности соли и сахара для сердца

Избыточное потребление соли и сахара создает дополнительную нагрузку на сердце и повышает риск возникновения атеросклероза. Об этом в интервью РИАМО предупредила врач, эксперт лаборатории «Гемотест» Ольга Уланкина.

«Согласно Всемирной организации здравоохранения, норма соли — не более 5 г (чайная ложка) в день для взрослого человека. Однако современный человек потребляет в 2-3 раза больше нормы и даже не замечает этого, поскольку 80% соли получает из готовых продуктов», — отметила эксперт.

Лишний натрий в организме, по ее словам, приводит к повышению давления, отекам и перегрузке сердца. Также врач посоветовала с осторожностью употреблять продукты с добавленным сахаром, например кондитерские изделия, поскольку их избыток в рационе способствует развитию атеросклероза.

Врач-гастроэнтеролог, эксперт лаборатории «Гемотест» Екатерина Кашух при этом рекомендует не отказываться от соли и сахара резко, поскольку это чревато расстройством пищевого поведения.

