На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Врач предупредила об опасности соли и сахара для сердца

Врач Уланкина: соль и сахар негативно влияют на здоровье сердца
close
Depositphotos

Избыточное потребление соли и сахара создает дополнительную нагрузку на сердце и повышает риск возникновения атеросклероза. Об этом в интервью РИАМО предупредила врач, эксперт лаборатории «Гемотест» Ольга Уланкина.

«Согласно Всемирной организации здравоохранения, норма соли — не более 5 г (чайная ложка) в день для взрослого человека. Однако современный человек потребляет в 2-3 раза больше нормы и даже не замечает этого, поскольку 80% соли получает из готовых продуктов», — отметила эксперт.

Лишний натрий в организме, по ее словам, приводит к повышению давления, отекам и перегрузке сердца. Также врач посоветовала с осторожностью употреблять продукты с добавленным сахаром, например кондитерские изделия, поскольку их избыток в рационе способствует развитию атеросклероза.

Врач-гастроэнтеролог, эксперт лаборатории «Гемотест» Екатерина Кашух при этом рекомендует не отказываться от соли и сахара резко, поскольку это чревато расстройством пищевого поведения.

Ранее россиянам рассказали, какие пищевые привычки ускоряют старение.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами