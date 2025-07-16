Россиянам объяснили, чем чреват резкий отказ от соли и сахара

Врач Кашух: резкий отказ от соли и сахара опасен для организма

Не стоит резко отказываться от соли и сахара, поскольку это чревато расстройством пищевого поведения. Об этом в интервью РИАМО предупредила врач-гастроэнтеролог, эксперт лаборатории «Гемотест» Екатерина Кашух.

«Если организм адаптировался к определенной концентрации сахара или соли, еда с менее ярким вкусом будет казаться пресной. Резко отказываться от соли и сахара в рационе в попытке «очистить рецепторы» опасно — очень велика вероятность срывов», — сказала специалист.

Она посоветовала постепенно снижать количество потребляемых соли и сахара, параллельно пробуя новые вкусовые ощущения — натуральные специи, кислые фрукты, ароматные травы.

Врач-диетолог АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга) Марьяна Джутова до этого говорила, что соль и сахар ускоряют старение кожи.

Соль, по ее словам, задерживает жидкость в организме, нарушая естественный водный баланс кожи. Сахар же запускает процесс гликации, при котором молекулы глюкозы «склеивают» коллагеновые волокна, лишая кожу эластичности и провоцируя ранние морщины.

Ранее диетолог назвала главные источники скрытого сахара в рационе.