На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Россиянам рассказали, какие пищевые привычки ускоряют старение

Врач Джутова: сахар способен ускорять старение организма
close
Kulkova Daria/Shutterstock/FOTODOM

Некоторые пищевые привычки могут в разы ускорять старение кожи. Об этом в интервью РИАМО предупредила врач-диетолог АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга) Марьяна Джутова. Она обратила внимание, что продукты, приносящие вред организму, объединяет то, что все они создают временное удовольствие, за которое кожа расплачивается годами потерянной молодости. Один из них — соль, без которой многие не представляют еду. Она задерживает жидкость в организме, нарушая естественный водный баланс кожи.

К слову, как отмечала врач-эксперт лаборатории «Гемотест», гастроэнтеролог Екатерина Кашух в беседе с газетой «Известия», тяга к соленой пище может быть как временной реакцией на стресс или усталость, так и признаком серьезных нарушений в организме, таких как дефицит минералов, гормональный дисбаланс или хронические заболевания.

«Сахар, например, становится настоящим диверсантом молодости — он запускает процесс гликации, при котором молекулы глюкозы буквально склеивают коллагеновые волокна, лишая кожу эластичности и провоцируя ранние морщины», — продолжила Джутова.

Не менее опасны, по ее словам, трансжиры, которые содержатся в фастфуде и многих кондитерских изделиях. Они нарушают кровообращение и способствуют обезвоживанию.

Недавно ученые из Токийского столичного университета разработали метод, позволяющий отличать стареющие клетки в организме человека от молодых с помощью переменных электрических полей — без биохимических меток.

Ранее врач назвала продукты, без которых кожа рано стареет.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами