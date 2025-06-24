Россиянам рассказали, какие пищевые привычки ускоряют старение

Некоторые пищевые привычки могут в разы ускорять старение кожи. Об этом в интервью РИАМО предупредила врач-диетолог АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга) Марьяна Джутова. Она обратила внимание, что продукты, приносящие вред организму, объединяет то, что все они создают временное удовольствие, за которое кожа расплачивается годами потерянной молодости. Один из них — соль, без которой многие не представляют еду. Она задерживает жидкость в организме, нарушая естественный водный баланс кожи.

К слову, как отмечала врач-эксперт лаборатории «Гемотест», гастроэнтеролог Екатерина Кашух в беседе с газетой «Известия», тяга к соленой пище может быть как временной реакцией на стресс или усталость, так и признаком серьезных нарушений в организме, таких как дефицит минералов, гормональный дисбаланс или хронические заболевания.

«Сахар, например, становится настоящим диверсантом молодости — он запускает процесс гликации, при котором молекулы глюкозы буквально склеивают коллагеновые волокна, лишая кожу эластичности и провоцируя ранние морщины», — продолжила Джутова.

Не менее опасны, по ее словам, трансжиры, которые содержатся в фастфуде и многих кондитерских изделиях. Они нарушают кровообращение и способствуют обезвоживанию.

Недавно ученые из Токийского столичного университета разработали метод, позволяющий отличать стареющие клетки в организме человека от молодых с помощью переменных электрических полей — без биохимических меток.

Ранее врач назвала продукты, без которых кожа рано стареет.