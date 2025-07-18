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В Коммунарке задержан мужчина, который угрожал скинуть гранату с балкона

«Осторожно, Москва»: угрожавший скинуть гранату с балкона в Коммунарке задержан
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В Коммунарке сотрудники правоохранительных органов задержали мужчину, угрожавшего скинуть гранату с балкона. Об этом сообщил Telegram-канал «Осторожно, Москва».

По информации от очевидцев, мужчина пытался сбросить предмет, напоминающий гранату, с балкона жилого дома на улице Скандинавский бульвар. На видеокадрах с места происшествия видно, что туда прибыли сотрудники полиции и МЧС.

В настоящий момент движение вдоль улицы перекрыто. Точные причины и обстоятельства случившегося уточняются.

В начале июня в Железнодорожном районе Улан-Удэ были задержаны двое молодых людей, которые устроили стрельбу во дворе жилого дома на улице Комсомольской. Они обстреляли автобус, целились в детей на детской площадке и открыли огонь по окнам.

Прибывший на место наряд полиции их задержал. Правоохранители проверили юношей на причастность к аналогичному преступлению — 7 июня неизвестные обстреляли балкон в этом же районе. Задержанные признались, что стреляли из хулиганских побуждений.

Ранее томич отказался от медосвидетельствования и бросил муляж гранаты в гаишников.

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