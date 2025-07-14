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Молодого человека из Ленобласти задержали за стрельбу из окна по детям

Юноша устроил стрельбу из окна в Ленобласти и ранил ребенка
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Depositphotos

В Ленинградской области 22-летний юноша обстрелял детей из страйкбольного пистолета. Об этом сообщили в СУ СКР по региону.

По версии следствия, 13 июля молодой человек, находясь в своей квартире в поселке Починок и будучи в состоянии алкогольного опьянения, решил «развлечься» весьма опасным способом. Игнорируя нормы поведения и проявляя явное неуважение к окружающим, он начал стрелять в окно из страйкбольного пистолета с пластиковыми шариками.

Случайными мишенями стали несовершеннолетние, которые проходили мимо дома. Всего злоумышленник сделал не менее пяти выстрелов. Один из пластиковых шариков попал в голень одному из подростков, причинив ему физическую боль.

Подозреваемого уже задержали, следствие попросит суд заключить его под стражу на время разбирательства. Следователи устанавливают детали произошедшего, а также причины и условия, которые могли способствовать совершению преступления.

В июне на Ставрополье мужчина открыл стрельбу по людям и попал на видео. Его опубликовал глава Железноводска Евгений Бакулин. На кадрах заметно, как мужчина ставит на подоконник травматическое оружие и стреляет. Пострадал ли кто-то во время инцидента, не уточняется.

Ранее в Ленобласти 76-летний мужчина открыл стрельбу из ружья по дорожным рабочим.

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