В аэропорту Волгограда ввели ограничения на полеты

Росавиация: в аэропорту Волгограда ввели ограничения на прием и выпуск самолетов

Аэропорт Волгограда приостановил прием и отправку самолетов. Об этом в своем Telegram-канале написал пресс-секретарь Федерального агентства воздушного транспорта (Росавиации) Артем Кореняко.

По его словам, эта мера необходима, чтобы обеспечить безопасность полетов гражданских самолетов. Пост Кореняко опубликован в 9:38 мск.

До этого в аэропорту Нижнего Новгорода (Стригино) спустя 3,5 часа были сняты ограничения на прием и выпуск самолетов.

6 августа член комиссии Общественной палаты РФ по общественной экспертизе законопроектов и иных нормативных актов Евгений Машаров предложил ввести денежную компенсацию для пассажиров при объявлении плана «Ковер» в российских аэропортах.

Он уточнил, что с юридической точки зрения план «Ковер» не является страховым случаем из-за применения к нему понятия форс-мажор. В связи с этим специалист выступил за то, чтобы авиакомпании могли выплачивать клиентам компенсации за задержку рейсов в случае введения этого особого режима.

