Стало известно, могут ли таксисты высадить пассажира на полпути

Специалист Амосов: таксистам не запрещено высаживать пассажира на полпути
BreizhAtao/Shutterstock/FOTODOM

В России нет единого правила, которое позволяло или запрещало бы таксистам высаживать пассажиров во время поездки. Об этом Pravda.Ru рассказал председатель движения «Форум Такси» Олег Амосов.

«Нет таких правил как таковых. То есть это не прописано в правилах дорожного движения, это не прописано нигде», — подчеркнул он.

По его словам, это право регулируется внутренними правилами конкретной компании, с которой водитель сотрудничает. Иногда им не разрешается самостоятельно принимать такое решение даже в экстренных ситуациях, в том числе если пассажир хочет драться, обзывается и хамит. В этом случае водителей обязывают связаться с оператором сервиса, который будет принимать решение о дальнейших действиях.

В июле заместитель председателя комитета Госдумы по региональной политике и местному самоуправлению Михаил Матвеев говорил, что по всей России необходимо запретить работу мигрантов в такси. По его словам, введенная в Санкт-Петербурге мера по ограничению работы мигрантов в сфере общественного транспорта может повысить безопасность граждан. Он отметил, что аналогичные ограничения также были введены в Самарской области.

Ранее в Заксобрании Петербурга объяснили, каким мигрантам разрешено работать в такси.

