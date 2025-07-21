Младенец упал в проем между вагоном электрички и перроном на станции в Ленобласти

В Ленобласти спасают ребенка, который выпал из коляски и упал на рельсы

Младенец пострадал, упав на рельсы на станции в Ленинградской области. Об этом сообщили в пресс-службе Западного межрегионального СУ транспорте СКР.

Несчастный случай произошел 20 июля на станции Саблино. При посадке в электропоезд до Санкт-Петербурга ребенок выпал из коляски и упал в проем между перроном и вагоном. В результате падения он получил травмы, был госпитализирован и попал в реанимацию.

Как стало известно 78.ru, пострадавшему всего 3,5 месяца. Сейчас он находится в детской больнице им. К. А. Раухфуса. Врачи оценивают состояние пациента как тяжелое.

Следком возбудил по факту произошедшего уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта. Ведется следствие.

Ранее женщина попросила попутчиц подержать младенца, пока она сходит с поезда, и поехала дальше.