Россиянам дали советы по восстановлению организма после тренировок

Спортсмен Агаян: восстановление после тренировок требует системного подхода
close
Depositphotos

Структура любого тренировочного процесса не может обойтись без важного этапа – восстановления организма после физической активности, причем это требует системного подхода. Об этом RT рассказал спортсмен-дзюдоист общества спортивных единоборств «Отечество» Армен Агаян.

Без грамотного отношения к восстановлению прогресса после занятий не будет, а физическое состояние начнет ухудшаться, предупредил специалист.

«Относитесь к восстановлению как к обязательному этапу, который требует тех же усилий, что и сами занятия», — подчеркнул он.

По мнению дзюдоиста, важнее всего уделять внимание сну, так как именно полноценный отдых, который должен длиться не менее 7-9 часов, важен для того ,чтобы человек сумел в полной мере восстановить силы, а его организм смог приспособиться к физическим нагрузкам.

Вторая важная часть восстановления – это правильное питание и соблюдение водного баланса. После занятий важно восполнять энергию за счет потребления достаточного количества белков и углеводов, а воду важно не забывать пить в течение всего дня, пояснил Агаян. Он также посоветовал между силовыми тренировками выполнять легкие – такие, как растяжка или обычная прогулка. Кроме того, иногда важно помочь организму с помощью массажа, расслабления в сауне или ношения специального компрессионного белья, отметил эксперт.

По мнению Агаяна, без такого отношения к восстановлению можно столкнуться с перетренированностью, что чревато проблемами со здоровьем. Чтобы этого избежать, важно следить за самочувствием, питанием и сном, правильно составлять план тренировок и отдыха, заключил спортсмен.

До этого международная команда исследователей выяснила, что легкая активность после интенсивной тренировки может ускорить восстановление. Активное восстановление включает в себя низкоинтенсивные нагрузки, такие как ходьба, легкая езда на велосипеде или растяжка. Главное – не перегружать организм и сохранять умеренный темп, позволяющий вести разговор без одышки, подчеркивают специалисты.

Ранее фитнес-тренер рассказал, как худеть летом без тренировок.

