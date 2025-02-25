Назван простой способ ускорить восстановление мышц после тренировки

Международная команда исследователей выяснила, что легкая активность после интенсивной тренировки может ускорить восстановление, но не всегда дает значимый эффект. Об этом сообщает портал The Conversation.

Вы когда-нибудь пытались пойти на прогулку сразу после изнуряющей тренировки, когда мышцы словно ватные, а дыхание сбито? Такой метод, известный как активное восстановление, предполагает выполнение легкой физической нагрузки после интенсивных упражнений. Считается, что он помогает уменьшить боль в мышцах и ускоряет процесс восстановления.

Активное восстановление включает в себя низкоинтенсивные нагрузки, такие как ходьба, легкая езда на велосипеде или растяжка. Главное — не перегружать организм и сохранять умеренный темп, позволяющий вести разговор без одышки.

Считается, что такой подход ускоряет выведение из мышц продуктов метаболизма, таких как лактат и водород, которые затем перерабатываются или выводятся из организма. В некоторых исследованиях было показано, что активное восстановление может уменьшить мышечную боль в последующие дни и помочь быстрее восстановить физическую форму.

Однако некоторые исследования показывают, что активное восстановление не лучше, чем просто отдых на диване, когда речь идет о снижении боли в мышцах и улучшении спортивных показателей. Более того, чаще встречаются результаты, не подтверждающие значимого эффекта, чем те, которые его подтверждают.

Это может объясняться тем, что методики исследований различаются, а эффект активного восстановления может быть незначительным и не всегда фиксируется статистически. Но одно ясно — оно точно не вредит, а в определенных ситуациях может принести пользу.

Метод особенно эффективен, если нужно несколько раз тренироваться в течение дня (например, на соревнованиях). Если же между тренировками проходит более 24 часов или нагрузка была умеренной, активное восстановление вряд ли сыграет значительную роль.

Исследования показывают, что 6–10 минут легкой активности после тренировки — это оптимальное время для получения пользы. Причем интенсивность не играет ключевой роли, так что можно выбрать наиболее комфортный вариант.

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