Россиян предупредили, почему опасно целый день проводить в наушниках

Современный человек все чаще пользуется наушниками — в транспорте, на работе, дома. Марина Паукова, врач-сурдолог и отоларинголог ГУТА КЛИНИК, кандидат медицинских наук в беседе с «Газетой.Ru» предупредила: неправильное и длительное использование наушников может привести к серьезным проблемам со слухом и здоровьем.

По словам врача, мы любим громкую музыку, потому что она стимулирует выработку дофамина — нейромедиатора удовольствия, сравнимого по эффекту с алкоголем и даже наркотиками. В шумной городской среде люди автоматически повышают громкость, пытаясь перекрыть окружающий шум, что увеличивает нагрузку на слух.

«Постоянное ношение наушников повышает температуру и влажность в слуховом проходе, что способствует накоплению ушной серы и развитию воспалений. Особенно опасны внутриканальные наушники, которые усиливают акустическое давление на барабанную перепонку и способствуют накоплению загрязнений. Накладные модели менее травматичны, но тоже не обеспечивают достаточной вентиляции уха», — объяснила эксперт.

Иногда при смене модели наушников звук кажется тихим и «плоским». Это связано с адаптацией мозга: со временем восприятие улучшается, и желание прибавлять громкость уменьшается.

«Регулярное прослушивание громкой музыки повышает риск развития тугоухости — повреждения слуховых клеток, которое часто происходит постепенно и незаметно. Острое нарушение слуха может возникнуть при воздействии очень громких звуков. Изменения могут затрагивать только одно ухо и не всегда сразу заметны без специальной диагностики», — сказала врач.

Вопрос о том, можно ли совмещать прослушивание музыки с учебой или работой, остается спорным и зависит от особенностей нервной системы. Одни нуждаются в полной тишине, другие способны выполнять несколько дел одновременно, как знаменитые гроссмейстеры, играющие на нескольких досках. Некоторые преподаватели советуют готовиться к экзаменам на фоне легкого шума — открытого окна или радио — чтобы лучше концентрироваться и фильтровать отвлекающие факторы.

«Функция активного шумоподавления в современных наушниках помогает комфортно слушать музыку и фильмы в шумных местах, но снижает уровень безопасности: можно не услышать приближающуюся машину, сигналы тревоги или звонок в дверь», — рассказала она.

Современная медицина предлагает множество методов лечения заболеваний слуха, но важно понимать: слух — не бытовая техника, где можно просто заменить деталь. В 50–70% случаев острой тугоухости возможно значительное улучшение, но не полное выздоровление. Сейчас ученые работают над генной инженерией для восстановления слуха и уже добились первых успехов.

«Главное правило использования наушников — «60 на 60»: слушать музыку не громче 60% от максимальной громкости и не более 60 минут подряд. При увеличении времени прослушивания необходимо делать перерывы по 10–15 минут, чтобы ухо «проветрилось», а мозг переключился на восприятие окружающих звуков. Нельзя использовать один наушник в шумной обстановке, чтобы слышать окружающие звуки — это вынуждает повышать громкость. Наушники должны быть индивидуальными и регулярно очищаться антимикробными салфетками», — отметила медик.

Потеря слуха часто происходит постепенно, поэтому меломанам рекомендуется регулярно проходить диагностику у специалиста. Одним из основных методов является тональная пороговая аудиометрия — проверка чувствительности уха к звукам разных частот в звукоизолированной комнате. Онлайн-приложения не могут заменить полноценное обследование.

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