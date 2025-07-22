Стало известно, зачем хакеры взламывают беспроводные наушники россиян

Хакеры взламывают беспроводные наушники россиян для целевого шпионажа, сказал «Газете.Ru» руководитель аналитического центра компании Zecurion Владимир Ульянов. Он призвал россиян не паниковать, потому что проблема не станет массовой.

«Угроза носит скорее теоретический характер и не получит широкого распространения. Высокая трудоемкость и необходимость находиться рядом с жертвой ограничивают даже теоретическую массовость применения. Одним из сценариев использования подобного вектора атаки может стать целевой шпионаж, но и в этом случае существуют более эффективные инструменты слежки. С помощью взлома Bluetooth можно получить лишь ограниченную информацию о жертве, но не захватить контроль над устройством целиком. В настоящий момент для большинства обычных пользователей нет необходимости в особых мерах защиты. Но если очень беспокоит, можно отказаться от использования Bluetooth — почти всегда есть альтернативы подключения устройств. Также полезным будет установка обновлений, которые устраняют уязвимости, при этом важно следовать инструкциям, которые предоставляют разработчики устройств», — отметил Ульянов.

30 июня сообщалось, что хакеры научились использовать беспроводные наушники для прослушки. Баг кроется в чипе Bluetooth. Такую массовую проблему выявили ИБ-эксперты из компании ERNW. Им удалось найти баг в 28 моделях наушников, в том числе JBL, Marshall и Sony.

Целевой шпионаж — это вид разведывательной или кибершпионской деятельности, направленной на конкретного человека, в отличие от массового или случайного сбора информации. Если обычный шпионаж — это как «забросить сеть в море» и вытащить все, что попало, то целевой шпионаж — это «прицельно охотиться за одной рыбой».

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