Трехлетний мальчик выпал из окна пятого этажа в Ленобласти, когда его мать вышла в магазин

В Ленобласти мальчик выпал из окна, когда его мать вышла в магазин
В Ленинградской области трехлетний мальчик остался без присмотра и выпал из окна на пятом этаже. Об этом сообщает Telegram-канал «Конкретно.ру».

Инцидент произошел 10 августа в городе Сясьстрой Волховского района, когда 26-летняя женщина оставила трехлетнего сына под присмотром двух других детей, старшему из которых шесть лет, а сама вышла в магазин. Малолетний вышел на кухню, облокотился на москитную сетку и выпал из окна с высоты около 15 метров.

В результате ребенка с сотрясением мозга, ушибом легких и закрытой травмой живота в тяжелом состоянии доставили в районную больницу и поместили в реанимацию. Семья неполная и не состоит на учете в органах опеки.

До этого в Ленинградской области двухлетний мальчик выпал из окна и попал в реанимацию. Все случилось, когда его мать отвлеклась.

Ранее в Комсомольске-на-Амуре годовалая девочка выпала из окна девятого этажа.

