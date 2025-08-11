Агентурная сеть специальных служб Украины в настоящее время претерпевает кризис. Об этом заявили в Федеральной службе безопасности (ФСБ) РФ, передает ТАСС.

В ведомстве рассказали, что в прошлом году сотрудники предотвратили 110 терактов и ликвидировали 45 террористических ячеек. Более того, были задержаны более 1000 человек, причастных к террористической деятельности.

«Конечно, большая часть терактов в РФ пресекается на стадии подготовки, а агентурная сеть спецслужб Украины претерпевает кризис», — подчеркнули в ФСБ.

Там добавили, что сокращение финансирования со стороны западных стран наложило свой отпечаток на деятельность Службы безопасности Украины (СБУ) в РФ.

10 августа посол по особым поручениям российского министерства иностранных дел Родион Мирошник предупредил, что Киев может организовать новые провокации и теракты в преддверии очных переговоров президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа. Встреча запланирована на 15 августа и состоится на Аляске.

По словам дипломата, Украина может использовать теракты и провокации для обострения информационной повестки вокруг конфликта.

Ранее в РФ осудили 19-летнего молодого человека, сотрудничавшего с украинскими спецслужбами.