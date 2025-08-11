На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В России заявили о кризисе агентурной сети украинских спецслужб

ФСБ РФ: агентурная сеть СБУ претерпевает кризис из-за сокращения финансирования
true
true
true
close
Oleh Dubyna/Shutterstock/FOTODOM

Агентурная сеть специальных служб Украины в настоящее время претерпевает кризис. Об этом заявили в Федеральной службе безопасности (ФСБ) РФ, передает ТАСС.

В ведомстве рассказали, что в прошлом году сотрудники предотвратили 110 терактов и ликвидировали 45 террористических ячеек. Более того, были задержаны более 1000 человек, причастных к террористической деятельности.

«Конечно, большая часть терактов в РФ пресекается на стадии подготовки, а агентурная сеть спецслужб Украины претерпевает кризис», — подчеркнули в ФСБ.

Там добавили, что сокращение финансирования со стороны западных стран наложило свой отпечаток на деятельность Службы безопасности Украины (СБУ) в РФ.

10 августа посол по особым поручениям российского министерства иностранных дел Родион Мирошник предупредил, что Киев может организовать новые провокации и теракты в преддверии очных переговоров президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа. Встреча запланирована на 15 августа и состоится на Аляске.

По словам дипломата, Украина может использовать теракты и провокации для обострения информационной повестки вокруг конфликта.

Ранее в РФ осудили 19-летнего молодого человека, сотрудничавшего с украинскими спецслужбами.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами