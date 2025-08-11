На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Чиновник приставал к школьнице в поезде, пока она дремала у окна

В Японии чиновника обвинили в домогательствах к школьнице в поезде
Taras Valerievich/Shutterstock/FOTODOM

Чиновника из Японии обвиняют в домогательствах в отношении девушки, к которой он подсел в поезде. Об этом сообщает Japan Today.

По данным издания, 42-летний Тосия Кисо зашел в салон на станции Киото. В этот момент около окна сидела 15-летняя дремавшая школьница. Воспользовавшись ситуацией, японец стал приставать к несовершеннолетней.

На следующий день девушка описала ситуацию школьному учителю, после этого о произошедшем узнали в полиции.

Мужчину задержали, ему уже предъявили обвинения. На допросе он заявил, что не помнит всех деталей произошедшего, но якобы точно помнит, что касался пассажирки ниже живота.

В результате чиновника отправили в административный отпуск. Городские власти могут применить к нему дисциплинарные меры в будущем.

До этого в московском метро неизвестный приставал к женщине. По словам самой пострадавшей, неизвестный подошел к пассажирке сзади, «схватил за ягодицы», после чего скрылся.

Ранее в Ленобласти пенсионер приставал к школьнице в маршрутке.

