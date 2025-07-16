На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Архангельске школьницу осудили за диверсию

Суд в Архангельске приговорил девятиклассницу к шести годам колонии за диверсию
true
true
true
close
Shutterstock

Архангельский областной суд приговорил 16-летнюю девятиклассницу из Новодвинска к шести годам воспитательной колонии. Об этом сообщает ТАСС.

Суд признал школьницу виновной в диверсии. Установлено, что в январе 2025 года она через мессенджеры начала переписку с неизвестным, который предложил за 100 тысяч рублей уничтожить объекты энергоснабжения. Девушка действовала вместе с подругой — шестиклассницей, которая еще не достигла возраста уголовной ответственности.

В ночь на 2 февраля 2025 года школьница приобрела лом-гвоздодер и воспламеняющую смесь. После она проникла на территорию электроподстанции в Архангельске, подожгла объекты, которые ей указал организатор преступления. Все действия девушка снимала на камеру мобильного телефона. Электроподстанция в итоге получила минимальные повреждения, поскольку пожар был быстро потушен.

Школьница получила часть оговоренной суммы, а после этого обратилась к знакомому полицейскому и призналась в содеянном. Дело расследовало региональное управление ФСБ.

Новодвинский городской суд постановил отправить 13-летнюю сообщницу подсудимой в закрытое учебно-воспитательное учреждение на три года.

14 июля суд в Республике Удмуртия вынес приговор 19-летнему студенту из города Глазов, обвиняемому в диверсии в составе группы лиц по предварительному сговору. Парню назначили 12 лет и шесть месяцев колонии.

Ранее школьник из Москвы облил бензином и поджег дверь по заданию мошенников.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами