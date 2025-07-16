В Архангельске школьницу осудили за диверсию

Суд в Архангельске приговорил девятиклассницу к шести годам колонии за диверсию

Архангельский областной суд приговорил 16-летнюю девятиклассницу из Новодвинска к шести годам воспитательной колонии. Об этом сообщает ТАСС.

Суд признал школьницу виновной в диверсии. Установлено, что в январе 2025 года она через мессенджеры начала переписку с неизвестным, который предложил за 100 тысяч рублей уничтожить объекты энергоснабжения. Девушка действовала вместе с подругой — шестиклассницей, которая еще не достигла возраста уголовной ответственности.

В ночь на 2 февраля 2025 года школьница приобрела лом-гвоздодер и воспламеняющую смесь. После она проникла на территорию электроподстанции в Архангельске, подожгла объекты, которые ей указал организатор преступления. Все действия девушка снимала на камеру мобильного телефона. Электроподстанция в итоге получила минимальные повреждения, поскольку пожар был быстро потушен.

Школьница получила часть оговоренной суммы, а после этого обратилась к знакомому полицейскому и призналась в содеянном. Дело расследовало региональное управление ФСБ.

Новодвинский городской суд постановил отправить 13-летнюю сообщницу подсудимой в закрытое учебно-воспитательное учреждение на три года.

14 июля суд в Республике Удмуртия вынес приговор 19-летнему студенту из города Глазов, обвиняемому в диверсии в составе группы лиц по предварительному сговору. Парню назначили 12 лет и шесть месяцев колонии.

Ранее школьник из Москвы облил бензином и поджег дверь по заданию мошенников.