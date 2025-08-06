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В небе над Москвой будет видно метеоры, Сатурн и сближение планет

Физик Кравченко: москвичи могут наблюдать мощные метеорные потоки уже сейчас
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University of Glasgow

Жители Москвы уже сейчас могут наблюдать активные метеорные потоки. Об этом сообщила агентству городских новостей «Москва» старший научный сотрудник лаборатории физики высоких энергий МФТИ Евгения Кравченко.

По ее словам, речь идет о Персеидах — одном из самых мощных метеорных потоков года, пик которого ожидается в период с 9 по 15 августа.

Кравченко пояснила, что активность Персеид длится с 17 июля по 24 августа. Наибольшее количество метеоров — до 100 в час — обычно наблюдается в ночи с 12 на 13 и с 13 на 14 августа. Наблюдать метеоры можно невооруженным глазом: их радиант расположен в созвездии Персея, которое поднимается высоко над горизонтом. Особенно эффектные метеоры, по словам ученого, ожидаются в южной части неба.

Она подчеркнула, что Персеиды хорошо видны в Северном полушарии. При прохождении Земли через пылевой шлейф метеорного потока его частицы входят в атмосферу на скорости около 60 км/с (более 200 тыс. км/ч) и сгорают, создавая эффект «падающих звезд». Некоторые из них будут видны даже из городской черты, однако для лучшего обзора специалист рекомендует выехать за пределы крупных населенных пунктов. Для наблюдения слабых метеоров лучше использовать красный фонарик — он не мешает адаптации зрения к темноте.

Кравченко также отметила, что в ночь на 13 августа рядом с Луной будет видна планета Сатурн. Невооруженным глазом она покажется как бледная желтая звезда, а через бинокль можно будет рассмотреть кольца и спутники планеты. Кроме того, ближе к рассвету, около 2:00 по московскому времени, на востоке можно будет увидеть сближение Венеры и Юпитера. При этом Венера будет светить ярче.

Ученый уточнила, что частично наблюдению метеоров в этом году может мешать убывающая Луна, чей диск будет освещен на 85% и будет находиться в небе всю ночь. Тем не менее даже при неблагоприятной погоде или засветке каждую ночь можно увидеть до пяти метеоров, не связанных с каким-либо потоком.

Ранее астроном рассказала, как Луна изменит цвет во время затмения в сентябре.

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