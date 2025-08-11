На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В РФ могут включить ожирение в перечень социально значимых заболеваний

В ГД рекомендовали включить ожирение в перечень социально значимых заболеваний
Freepik.com

Депутаты Государственной думы рекомендовали кабмину включить ожирение в перечень социально значимых заболеваний. Это следует из резолюции по итогам круглого стола на тему проблемы ожирения в России, который организовала партия «Новые люди», сообщает ТАСС.

Согласно документу, парламентарии также рекомендовали министерству здравоохранения установить диспансерное наблюдение за пациентами с диагнозом ожирение и вести их учет. Кроме того, они предложили создать межведомственную рабочую группу по выработке актуального меню школьных буфетов.

Как говорится в резолюции, распространение ожирения в РФ и мире усугубила самоизоляция во время пандемии коронавируса. В 2024 году в Российской Федерации такой диагноз зафиксирован у свыше 3 млн человек.

До этого депутат Госдумы Ирина Филатова заявила, что в России на сегодняшний день более 60% жителей страдают ожирением, а количество людей с сахарным диабетом первого и второго типов за последние 15 лет удвоилось. Она отметила, что все это наносит огромный урон как демографии, так и экономике страны в целом.

Ранее врач назвал продукты, которые провоцируют ожирение.

