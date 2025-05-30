Депутат: более 60% россиян страдают ожирением – это удар по экономике страны

В России на сегодняшний день более 60% жителей страдают ожирением, а количество людей с сахарным диабетом первого и второго типов за последние 15 лет удвоилось. Все это наносит огромный урон как демографии, так и экономике страны в целом, заявила депутат Госдумы Ирина Филатова в пресс-центре НСН.

«На сегодняшний день в России более 60% людей имеют избыточную массу тела. Это оказывает влияние и на качество жизни, и на продолжительность жизни, на репродуктивные способности», — отметила парламентарий.

Она напомнила, что доля смертности пациентов с диабетом и смежными диагнозами составляет 52%. В результате проблема ожирения сегодня наносит большой удар по демографии и экономике России, заключила Филатова.

Напомним, международная группа ученых Глобального исследования бремени болезней пришла к выводу, что уже к 2050 году более половины взрослого населения мира (3,8 млрд человек) и треть детей и подростков (746 млн человек) будут иметь избыточный вес или ожирение. Это создаст беспрецедентную угрозу для здоровья населения, увеличив риск преждевременных заболеваний и летальных исходов на глобальном уровне.

По данным за 2024 год, число россиян с диагнозом «ожирение» за 9 месяцев выросло на 3%. Причем женщины сталкиваются с ним в два раза чаще мужчин — 68% против 32. А почти половина — это люди в возрасте от 25 до 44 лет.

Ранее была названа неочевидная причина ожирения у детей.