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Россиянам назвали продукты, которые провоцируют ожирение

Врач Шепенев: ожирение провоцируют самые высококалорийные продукты
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Freepik.com

Чаще всего набор лишнего веса и даже ожирение провоцируют высококалорийные продукты, к которым в первую очередь относятся чипсы, торты, сыр и сладкая газировка. Возвращение к традиционному питанию, свойственному природе человека, помогает нормализовать вес и укрепить здоровье, объяснил кандидат медицинских наук Анатолий Шепенев в беседе с радиостанцией «Говорит Москва».

«Если вы переходите на чипсы, газировку, торты, обилие сыра, то можете набрать. Но если вернуться к традиционному питанию, которое нам было свойственно, то проблем никаких не будет», — подчеркнул врач.

Сегодня проблема распространения ожирения приобретает глобальное значение, с этим столкнулись все страны независимо от уровня доходов населения, отметил Шепенев. В том числе чаще регистрируются случаи с ожирением среди детей и подростков, но тут, по мнению врача, нужно задавать вопросы их родителям.

Что касается лечения, то хирургический метод в данном случае не является самым популярным. Достаточно кормить ребенка здоровыми продуктами – это позволит свести на нет угрозу ожирения, заключил врач.

Напомним, с 1 января 2025 года Минздрав РФ изменил стандарт медпомощи детям с ожирением, чтобы эффективнее решать эту проблему. В перечень услуг включат хирургические вмешательства, такие как продольная резекция желудка, гастрошунтирование и бандажирование желудка. Отмечается, что в России от ожирения страдают около 6% детей в возрасте от 6 до 9 лет, а лишний вес есть у каждого пятого ребенка.

Ранее врачи объяснили, стоит ли детям с ожирением делать бариатрические операции.

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