В Крыму расширили перечень запрещенных для мигрантов профессий

В Крыму мигрантам запретили работать еще по 48 специальностям

В Крыму на 48 пунктов расширили список профессий, на которых запрещено работать мигрантам. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава республики Сергей Аксенов.

«Запрещены еще 48 видов деятельности, по которым ранее в Крыму привлекались к работе трудовые мигранты. На данный момент в числе разрешенных остались только сферы строительства и туризма», — написал Аксенов.

Он добавил, что выступает за дальнейшее ужесточение миграционной политики в России.

2 июля Аксенов сообщал, что направил в Госдуму предложения по ужесточению законодательства в сфере миграции. Среди ключевых предложений — запрет на перевозку семей трудовыми мигрантами и отмена возможности получения российского гражданства через рабочую визу.

Глава республики акцентировал, что предлагаемые меры направлены на укрепление безопасности, а не являются дискриминационными.

В мае депутат Госдумы Сергей Миронов выступил с инициативой закрыть доступ в российские детские сады детям нелегальных мигрантов. По мнению парламентария, у детей нелегалов зачастую отсутствуют необходимая вакцинация, также они не проходят медобследования.

Ранее в России предложили верифицировать иностранцев на сайтах знакомств.