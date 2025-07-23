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Володин рассказал, какие граждане не нужны России

Володин: России не нужны новые граждане, которые приезжают с потребительской позицией
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Кирилл Каллиников/РИА Новости

России не нужны новые граждане, которые приезжают в страну с потребительской позицией, нарушают законы и хотят получить социальные выплаты. Об этом заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин, его слова передает РИА Новости.

«Кто хочет получить льготы, социальные выплаты, другие возможности, которые открывает гражданство Российской Федерации, заняв исключительно потребительскую позицию, еще и нарушая законы, должны понять: нам такие новые граждане не нужны», — сказал Володин на пленарном заседании в Госдуме.

Он добавил, что каждый, кто хочет стать гражданином РФ, должен взять на себя обязанность по защите страны и ее статуса. Кроме того, иностранцы, желающие получить российский паспорт, должны соблюдать российские законы, знать русский язык, с уважением относиться к культуре и вере страны, подчеркнул спикер.

До этого депутат Госдумы Андрей Луговой заявил, что семьям трудовых мигрантов, которые нелегально проживают в России и при этом навязывают свои традиции и правила, в РФ не место. Он отметил, что позиция для них у страны должна быть следующая: «Приехал, отработал и домой».

Кроме того, Луговой призвал выдворять нелегалов сразу же после выявления и остановить бесконтрольный въезд в Россию семей трудовых мигрантов.

Ранее Володин сообщил, что принятые Госдумой законы против нелегальной миграции заработали.

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