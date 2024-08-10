На Олимпиаде перепутали флаги Таджикистана и Таиланда во время церемонии награждения

Организаторы летних Олимпийских игр — 2024 допустили ошибку и перепутали флаги на награждении победителя и призеров мужского турнира по боксу в весе до 92 кг. Об этом пишет «Чемпионат.com».

Золотую медаль завоевал Лазизбек Муллажонов из Узбекистана, в финальном поединке ему уступил представитель Азербайджана Лорен Берто Альфонсо Домингес. Бронзовые медали достались проигравшим в полуфиналах Энмануэлю Рейесу Пла (Испания) и Давлату Болтаеву (Таджикистан).

Во время награждения организаторы вместо флага Таджикистана подняли флаг Таиланда.

5 августа организаторы летних Олимпийских игр – 2024 в Париже нарушили протокол процедуры награждения соревнований, по итогам которых на одной ступени пьедестала оказалось двое спортсменов. В упражнениях на перекладине бронзу завоевали китаец Чжан Бохэн и представитель китайского Тайбэя Чиа-Хун Тан.

Согласно правилам, флаги стран, участники которых заняли одно место (третье, бронзовые медали), должны оказаться на одном уровне. Однако в этом случае организаторы повесили флаг китайского Тайбэя под флагом Китая, что, соответственно, является нарушением регламента Олимпийских игр.

Ранее 39-летний марафонец Элиуд Кипчоге впервые в истории остался без медали ОИ.