У Царского пляжа в Крыму женщина сорвалась со скалы

В крымском поселке Новый Свет со скалы сорвалась женщина. Об этом сообщает в Telegram-канале региональное управление МЧС.

В ведомстве рассказали, что это произошло в районе Царского пляжа. Женщина по неосторожности упала с высоты примерно трех метров и получила травмы разной степени тяжести.

Согласно посту, спасатели оказали пострадавшей первую помощь и эвакуировали ее на лодке добровольного помощника. Сейчас о женщине заботятся медики.

В начале августа врачи Мурманской области оказали помощь туристу, который получил серьезные травмы на перевале Ферсмана (расположен в западной части Хибин, назван в честь советского геохимика и исследователя Александра Ферсмана). Путешественник упал с высоты более пяти метров. Медиков к месту происшествия доставили вертолетом Ми-8 Национальной службы санитарной авиации. Экипаж успешно выполнил сложную посадку в горной местности, после чего пострадавший был оперативно эвакуирован.

