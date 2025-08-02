В Мурманской области спасли туриста после падения с пятиметровой высоты

Медики Мурманской области оказали помощь туристу, который получил травмы на перевале Ферсмана. Об этом сообщает оперштаб региона.
Путешественник получил серьезные травмы на перевале Ферсмана, он упал с высоты более пяти метров. Медиков к месту происшествия доставили вертолетом Ми-8 Национальной службы санитарной авиации.
Экипаж успешно выполнил сложную посадку в горной местности, после чего пострадавший был оперативно эвакуирован. Подробности о состоянии туриста неизвестны.
До этого в Челябинской области спасатели оказали помощь 18-летнему туристу, который упал со скалы во время отдыха. На место прибыли сотрудники 50-й пожарно-спасательной части. В сложных условиях горной местности они аккуратно транспортировали пострадавшего на носилках до машины скорой помощи. Юношу доставили в больницу.
Ранее в Севастополе спасли туристку, упавшую с пятиметровой скалы.