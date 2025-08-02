В Мурманской области спасли туриста после падения с пятиметровой высоты

В Мурманской области турист сорвался с пятиметровой высоты во время похода

Медики Мурманской области оказали помощь туристу, который получил травмы на перевале Ферсмана. Об этом сообщает оперштаб региона.

Путешественник получил серьезные травмы на перевале Ферсмана, он упал с высоты более пяти метров. Медиков к месту происшествия доставили вертолетом Ми-8 Национальной службы санитарной авиации.

Экипаж успешно выполнил сложную посадку в горной местности, после чего пострадавший был оперативно эвакуирован. Подробности о состоянии туриста неизвестны.

До этого в Челябинской области спасатели оказали помощь 18-летнему туристу, который упал со скалы во время отдыха. На место прибыли сотрудники 50-й пожарно-спасательной части. В сложных условиях горной местности они аккуратно транспортировали пострадавшего на носилках до машины скорой помощи. Юношу доставили в больницу.

Ранее в Севастополе спасли туристку, упавшую с пятиметровой скалы.