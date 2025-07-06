Бежали по мокрым камням и снегу: почему москвич и петербурженка погибли на марафоне в Хибинах

Губернатор Чибис заявил, что два человека погибли по время забега в Хибинах

Во время трейлового забега в горах Хибины в Мурманской области погибли двое участников: женщина из Санкт-Петербурга и мужчина из Москвы. Пока неизвестна причина их гибели: трагедия могла произойти из-за резкого ухудшения погоды, переохлаждения или сердечного приступа одного из них. Следствие возбудило уголовное дело. Организаторам может грозить до 10 лет тюрьмы. Хибины считаются одним из самых опасных горных хребтов северо-западной части России.

Два человека погибли во время проведения трейлового забега «Хибины» в Мурманской области. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор области Андрей Чибис.

«В ходе проведения трейла «Хибины» произошла трагедия — по предварительным данным, в результате сложных погодных условий погибли два человека. От имени всех жителей региона выражаю глубокие соболезнования их родным и близким», — написал он.

Андрей Чибис подчеркнул, что этот забег был организован частной компанией. Глава региона добавил, что взял ситуацию на личный контроль, а причины произошедшего будут тщательно расследованы.

SHOT сообщил, что погибли 62-летняя Ирина Г. из Санкт-Петербурга и 47-летний москвич Евгений М, еще два участника забега пострадали. В сообщении Следственного комитета сказано, что погибли жительница Санкт-Петербурга 1963 года рождения и житель Москвы 1978 года рождения.

Газета «КП-Мурманск» со ссылкой на источник сообщает, что рассматривается версия, что участникам стало плохо с сердцем на трудной дистанции и из-за гипотермии. По данным Mash, причиной смерти спортсменов в Хибинах могло стать переохлаждение. Участникам пришлось преодолевать участки по пересечённой местности — они бежали по скользким камням и ущелью, занесённому снегом. Трагедия произошла около 10 утра по мск.

«Насколько я знаю, одному участнику стало плохо, второй получил травмы, сорвавшись на спуске», — сказал собеседник «Подъёма».

Все сегодняшние дистанции и мероприятия фестиваля «Хибины» отменены. Участников на маршрутах больше не осталось. Всех ультрамарафонцев, которые прибегают к данному пункту, останавливают — им придется дожидаться эвакуации. Телефон для связи, указанный на сайте, недоступен.

По данным канала SHOT, по факту гибели людей было возбуждено уголовное дело по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших по неосторожности смерть двух или более лиц», по ней организаторам забега может грозить до 10 лет заключения.

Опасный маршрут

Организаторы мероприятия «Хибины» хотели его отменить из-за плохой погоды, но передумали в последний момент. Пост об этом они написали 5 июля на своей странице, сообщает Mash.

Хибины — самый высокий горный хребет Кольского полуострова и один из наиболее опасных в северо-западной части России из-за угрозы падения в ущелье и резких погодных изменений.

На сайте компании-организатора спортивного фестиваля finisherr.ru сообщается, что забег по горной трассе в Хибинах проводится с 2019 года. Также на трассе для желающих организуются гонки на сапбордах и заезд на горных велосипедах. Трейл «Хибины» на сайте характеризуется как «самый сложный».

«Непредсказуемая погода, которая может кардинально меняться в считанные минуты. Жара, ливень, штормовой ветер, туманы и даже метель в июле. Ледяные броды, курумник, заснеженные перевалы, тяжелые подъемы и резкие спуски», — говорится в проспекте компании.

Участник забега Антон Пермяков рассказал «Известиям», что о тяжелых погодных условий на трейловом забеге в горах Мурманской области было известно заранее и организаторы заранее предупреждали участников об ухудшении погоды. Маршруты изменили, убрав высокогорные участки и сложные перевалы. Пермяков рассказал, что некоторые участники быстро замерзали — забег проходил под дождем, одежда быстро промокала.

Самая длинная дистанция на тропе составляет 168 км. На 6 июля были запланированы забеги на 1, 3, 6, 13 км, но в связи с погодой и трагедией их отменили.

«Ранее организаторы сменили маршруты на более безопасные. Но все равно некоторые не смогли дойти до финиша и спрятались в укрытии. Сложнее всего пришлось тем, кто бежал самые длинные дистанции, и тем, кто оказался в одном из перевалов», — приводит газета КП»-Мурманск» слова одного из участников забега.