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Алибасову стало плохо из-за московской погоды

Жена Алибасова сообщила, что продюсеру стало плохо из-за переменчивой погоды
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alibasov_nana/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Жена продюсера группы «На-На» и музыканта Бари Алибасова Елена Калинина сообщила в беседе с NEWS.ru, что супругу стало плохо.

Калинина объяснила, что у шоумена ухудшилось здоровье из-за переменчивой погоды. Состояние артиста стало хуже из-за постоянной смены жары на грозы и обратно. Жена продюсера объяснила, что муж метеозависимый. У него скачет давление.

По словам Елены, на здоровье Алибасова также сказались его занятия спортом на велотренажере. Продюсер не рассчитал силы и перенапрягся в такую нестабильную погоду.

«Бари поставил самый высокий режим сложности для занятий и перенапрягся. Это в дополнении к некомфортным для него погодным условиям. Еще и поэтому закружилась голова», — поделилась супруга шоумена.

Жена продюсера добавила, что Алибасову пришлось пропустить открытие собственного кафе из-за головокружения.

В январе 2024 года Алибасов рассказал о том, что женился на своей помощнице Елене Калининой. Они «тихо» зарегистрировали брак, пышного торжества не было. Продюсер добавил, что после женитьбы стал «регулярно питаться». В октябре музыкант признался, что начал семейный бизнес с женой. Он продает пряники, испеченные супругой.

Ранее Бари Алибасов отказался от музыки ради модного кафе у дома.

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