Землетрясение магнитудой 5,0 зафиксировано у побережья Камчатки. Об этом сообщает пресс-служба Камчатского филиала Федерального исследовательского центра «Единая геофизическая служба Российской академии наук».

«Расстояние от Петропавловска-Камчатского: 158. Глубина: 43,8 км. Магнитуда: 5,0», — говорится в сообщении.

30 июля на Камчатке произошло землетрясение, магнитуда которого достигла 8,8, это сейсмическое событие стало сильнейшим в регионе с 1952 года. Жителей края предупредили об угрозе цунами, а в Северо-Курильском районе ввели режим чрезвычайной ситуации.

Крупнейшее землетрясение на Камчатке привело к увеличению вулканической активности. Впервые за 625 лет начал извергаться вулкан Крашенинникова, активизировался вулкан Авачинский, началось излияние лавовых потоков на Ключевском.

Ранее на Камчатке начали выдавать средства защиты от пепла вулкана.