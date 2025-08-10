На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Власти Франции нашли способ сэкономить €4,2 млрд

Echos: власти Франции хотят сэкономить €4,2 млрд в связи с сокращением праздников
Shutterstock

Правительство Франции рассчитывает в 2026 году получить в госбюджет €4,2 млрд из-за сокращения праздничных дней. Об этом сообщает газета Echos со ссылкой на копию письма премьер-министра страны Франсуа Байру.

До этого премьер Франции заявил, что в 2026 году в стране вырастут налоги для наиболее обеспеченных граждан для сокращения бюджетного дефицита. Он добавил, что также было озвучено предложение сделать рабочими два праздничных дня: Пасхальный понедельник и День победы 8 мая. По его словам, отмена данных выходных принесет казне миллиарды евро.

«Доходность этих мер должна составить €4,2 млрд с 2026 года для государственного бюджета», — говорится в письме.

В апреле глава министерства финансов Франции Эрик Ломбар заявил, что Париж надеется снизить уровень дефицита бюджета до 4,6% в 2026 году, для этого придется экономить финансовые средства. Он заявил о необходимости стабилизировать долг путем снижения дефицита бюджета.

Ранее премьер Франции заявил о рекордном госдолге страны.

