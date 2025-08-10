Главарь этнической банды из Коми ушел от правосудия, устроив пожар с 25 жертвами

В обновленном списке МВД России числится 11 людей, разыскиваемых за особо тяжкие преступления. Повышенное внимание в нем уделяется главарю этнической банды из Ухты в Республике Коми Фахрудину Махмудову, подозреваемому в организации пожара в торговом центре, пишет «Лента.ру».

В публикации говорится, что Махмудов родился в 1965 году в дагестанском селе Зизик. В Коми он поступил в индустриальный институт и вскоре создал мощную преступную группировку, объединив родственников и земляков. Группа начала с рэкета, постепенно захватив ключевые бизнес-объекты Ухты. К 2000-м под контролем Махмудова были рестораны, магазины и предприятия города, а затем он захотел получить в свою собственность торговый центр «Пассаж». По версии следствия, отказ владельца ТЦ спровоцировал конфликт, который закончился поджогом. Спастись не смогли 25 человек.

Исполнителями стали двое сообщников Махмудова, которые впоследствии дали признательные показания и получили пожизненные сроки. Главаря банды и его брата Асрета сначала оправдали присяжные, но потом они скрылись и были объявлены в международный розыск. В 2021 году их заочно приговорили к лишению свободы сроком от четырех до шести лет. Однако прокуратуру не устроило такое решение суда, и в 2023 году братья заочно получили пожизненные сроки. МВД России объявило награду в миллион рублей за сведения о местонахождении Фахрудина и Асрета Махмудовых.

Речь идет о трагедии, которая произошла 11 июля 2005 года. Спастись не смогли 25 человек, еще десять получили травмы. Как следует из материалов дела, поджигатели торгового центра «Пассаж» в Ухте осознавали, что люди не смогут выбраться, однако отнеслись к этому с безразличием.

