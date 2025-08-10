На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Санкт-Петербурге завели дело после затопления буксира

СК: ущерб от затопления морского буксира в Петербурге превысил 1 млн рублей
Западное межрегиональное следственное управление на транспорте СК России

В Санкт-Петербурге возбудили уголовное дело после затопления морского буксира «Капитан Ушаков». Об этом сообщили в пресс-службе Следственного комитета России.

Следствие установило, что вечером 8 августа 2025 года во время проведения строительных работ на буксире, принадлежащем Ярославскому судостроительному заводу и пришвартованном у Балтийского завода, судно кренилось на правый борт и частично затонуло в акватории реки Большая Невка. В результате происшествия пострадавших нет, а ущерб превысил 1 млн рублей.

Следователь провел осмотр места происшествия и ведет комплекс мероприятий для выяснения всех обстоятельств инцидента. Уголовное дело возбуждено по статье о нарушении правил безопасности при ведении строительных и иных работ.

До этого два судна столкнулись после разводки мостов в Санкт-Петербурге. По предварительным данным, после разводки мостов произошло столкновение теплоходов «Фиеста» и «Нева-5», в результате чего у второго судна разбилось стекло.

Никто не пострадал, разлива нефтепродуктов не зафиксировано, подчеркнули в ведомстве.

Ранее появились кадры с прыгающими в воду с горящего парома пассажирами.

