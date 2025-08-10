На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Бурятии мужчина веревкой привязал собаку к машине и поехал

На видео попало, как в Бурятии собака на привязи бежит за автомобилем
В Бурятии мужчину уличили в жестоком обращении с животным. Видео с актом издевательства опубликовал Telegram-канал «Весь Гусиноозерск».

Автомобиль, к которому был привязан пес, заметили в Гусиноозерске. Судя по кадрам, некоторое время животному удавалось бежать за машиной, но затем, по словам очевидцев, собака упала и осталась лежать на земле.

Свидетели говорят, что водитель заметил это, но не стал останавливаться и продолжил движение. Местные жители просят найти виновного и наказать за жестокое обращение.

До этого во Владикавказе живодер разбил собаке голову молотком на глазах у детей. Это произошло на глазах у детей. После нападения он положил собаку в черный пакет и пытался унести, однако пес оказался жив и смог вырваться и убежать. Подозреваемый ранее уже нападал на трех собак, а затем оставлял их у дверей жилых домов с записками, в которых было написано «200». После задержания его отпустили, но затем снова доставили в отдел полиции.

Ранее в Калужской области на видео сняли живодеров, привязавших телят к Nissan.

