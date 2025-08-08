На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Серийный живодер разбил собаке голову молотком на глазах у детей в российском парке

Mash: во Владикавказе живодер разбил собаке голову молотком на глазах у детей
Во Владикавказе серийный живодер на глазах у детей в парке разбил собаке голову молотком. Об этом сообщает Telegram-канал Mash Gor.

Инцидент произошел в Центральном парке. Предварительно, 35-летний мужчина молотком разбил голову черной собаке. Это произошло на глазах у детей. После нападения он положил собаку в черный пакет и пытался унести, однако пес оказался жив и смог вырваться и убежать.

Пострадавшее животное с проломленным черепом, потерей зрения и обоняния находится у ветеринаров, его шансы на выживание оцениваются как 50/50. Псу необходимо провести МРТ, однако в регионе такие исследования для животных не проводятся.

Подозреваемый ранее уже нападал на трех собак, а затем оставлял их у дверей жилых домов с записками, в которых было написано «200». После задержания его отпустили, но затем снова доставили в отдел полиции. Возбуждено уголовное дело.

Ранее в Карелии мужчина пытался увести чужую собаку и ударил ее топором.

