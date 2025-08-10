В Мурманской области ликвидировали ячейку экстремистов с криминальной идеологией

В Мурманской области задержали четырех ранее неоднократно судимых мужчин, являвшихся участниками запрещенной в России экстремистской организации. Об этом сообщили в пресс-службе МВД.

По данным правоохранителей, лидер группы — житель Полярных Зорей 1987 года рождения, имевший авторитет в криминальных кругах. Он создал в августе 2020 года ячейку организации, куда добровольно вошли остальные задержанные. Участники пропагандировали криминальные правила, традиции и идеологию, отвергая общепринятые моральные нормы.

Оперативные мероприятия провели сотрудники уголовного розыска регионального УМВД при поддержке ГУУР МВД России, областного УФСБ, УФСИН и бойцов Росгвардии. В ходе обысков по местам проживания подозреваемых полицейские изъяли символику и атрибутику, связанную с уголовным миром.

В отношении фигурантов возбудили уголовное дело по частям 1 и 2 статьи 282.2 УК РФ — организация и участие в экстремистской деятельности.

До этого сотрудники полиции задержали 33-летнего жителя Ангарска Иркутской области по подозрению в финансировании проукраинского движения «АллатРа» (организация признана нежелательной и экстремистской, запрещена на территории РФ). Задержанный рассказал оперативникам, что с 2016 года состоял в организации в качестве «волонтера», занимаясь агитацией среди граждан, разъясняя им так называемые «основы» и заповеди движения.

