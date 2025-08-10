В Киеве и еще двух городах Украины прошли митинги

В Киеве, Харькове и Сумах прошли митинги в поддержку семей пропавших без вести

В Киеве, Харькове и Сумах состоялись митинги с требованием усилить поиски пропавших без вести украинских военнослужащих и поддержать их семьи. Об этом сообщает украинское издание «Инсайдер».

Участники акций выступили с обвинениями в адрес чиновников: по их словам, коррупция приводит к затягиванию выплат компенсаций и игнорированию проблем родственников пропавших. На митингах звучали лозунги: «Люди отдали все, но не получили ничего», «Боритесь с коррупцией, а не возглавляйте ее».

«Коррупция забирает жизни», — заявили собравшиеся, требуя системных изменений в работе государственных структур.

18 июля на майдане Независимости в Киеве семьи солдат Вооруженных сил Украины (ВСУ), числящихся пропавшими без вести, устроили массовый митинг. Митингующие заявили, что многие семьи пропавших военных не получают от государства помощи. По их словам, выплаты либо предоставляются несвоевременно, либо их вообще нет, и люди вынуждены месяцами собирать различные справки.

Ранее экс-военный ВСУ рассказал о страхе украинцев выйти на митинги из-за ТЦК.