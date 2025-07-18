В Киеве собрались на митинг семьи пропавших без вести бойцов ВСУ

На майдане Независимости в Киеве семьи солдат Вооруженных сил Украины (ВСУ), числящихся пропавшими без вести, устроили массовый митинг. Об этом сообщает украинское издание «Страна.ua».

«Более тысячи митингующих призвали власти обратить внимание на проблемы семей исчезнувших солдат», — говорится в публикации.

По информации издания, митингующие заявили, что многие семьи пропавших военных не получают от государства помощи. По их словам, выплаты либо выплачиваются не своевременно, либо их вообще нет. В результате люди вынуждены месяцами собирать различные справки.

До этого сообщалось, что родные бойцов 225-го отдельного штурмового полка ВСУ, пропавших без вести в ходе боевых действий на Сумском направлении, начали публиковать в интернете личные данные офицеров, призывая народ мстить им. В российских силовых структурах уточнили, что вдовы и матери насильно мобилизованных украинцев считают командование 225-го полка настоящим врагом украинского народа.

Ранее в Харькове отчаявшийся отец пропавшего солдата расправился с майором ВСУ.