В Крыму бегемот Фрида от пуза наелась арбузов во время экзотик-шоу

В Бахчисарайском парке накормили бегемота Фриду композициями из арбуза
true
true
true

В крымском Бахчисарайском парке миниатюр состоялся фестиваль по вырезанию композиций из арбуза. Об этом сообщил РИА Новости директор учреждения Виктор Жиленко.

По его словам, у организаторов получилось «яркое арбузное экзотик-шоу».

«На суд зрителей представили труды «арбузных» дел мастеров, а лучшие шедевры преподнесли в качестве десертов нашей любимице — бегемоту Фриде, она же Морячка Соня», — сказал Жиленко.

Он добавил, что Фрида «уплетала [их] так, что и за уши не оттащишь».

В феврале зоопарк в Польше предложил гостям назвать тараканов в честь бывших и скормить их сурикатам. Так лодзинский Orientarium дал посетителям с разбитым сердцам возможность отомстить своим экс-партнерам в День святого Валентина.

Клиентам были доступны три пакета услуг: «базовый пакет» стоимостью €12. За эту цену можно было приобрести мадагаскарского шипящего таракана, дать ему имя и получить цифровой сертификат о покупке. В «премиум-пакете» за €36 входила фотография момента, когда таракан съедается сурикатом, а «VIP-пакет» стоил €72. Заплатив эту сумму, клиент мог лично скормить таракана сурикату, «получив незабываемый опыт мести».

Ранее мэр Невинномысска порадовался тараканам в местной школе.

