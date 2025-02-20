Мэр Невинномысска порадовался появлению тараканов в местной школе

В Невинномысске мэр объяснил появление тараканов в школе хорошей экологией

Глава Невинномысска Михаил Миненков прокомментировал ситуацию с тараканами в гимназии №10. Его слова приводит «Блокнот Ставрополь».

Чиновник обратил внимание на инцидент после сообщения в местном паблике. По словам авторов, в здании, где находится начальная школа, живет большое количество тараканов. Персонал пытается решить проблему своими силами, но сделать это не получается.

«Эту битву пока явно выигрывают рыжие усатые спокойно и размеренно ползающие по дверям», – сообщается в публикации.

Комментируя ситуацию, мэр Невинномысска заявил, что не видит в этом проблемы или каких-либо причин для паники.

«Ну, увидели таракана, значит, что? Загонят его, потравят», – рассказал Миненков.

Он добавил, что раньше на каждой кухне, даже если хозяйка хорошо убирала, водились тараканы, сейчас подобных случаев мало, это, по его мнению, указывает на то, что «что-то не то с экологией».

По данным издания, администрация школы направила заявку на дезинсекцию. Ее проведут в скором времени.

Ранее зоопарк в Польше предлагал людям назвать тараканов в честь бывших и скормить их сурикатам.