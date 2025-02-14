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Зоопарк в Польше предлагает людям назвать тараканов в честь бывших и скормить их сурикатам

Metro: польский зоопарк предлагает людям дать тараканам имена бывших и скормить сурикатам
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Orientarium Zoo

Зоопарк в Польше 14 февраля предлагает людям назвать тараканов в честь бывших и скормить их сурикатам, пишет Metro.

Лодзинский зоопарк Orientarium предлагает разбитым сердцам уникальную возможность отомстить своим бывшим партнерам, назвав тараканов их именем и скормить этих насекомых сурикатам. Акция приурочена ко Дню святого Валентина и уже вызвала ажиотаж среди посетителей.

Клиентам предлагается три пакета услуг: «базовый пакет» стоимостью €12. За эту цену можно купить мадагаскарского шипящего таракана, дать ему имя и получить цифровой сертификат о покупке, «премиум-пакет» за €36 с фотографией момента, когда таракан съедается сурикатом, и «VIP-пакет», который обойдется в €72, заплатив эту сумму, клиент сможет лично скормить таракана сурикату, «получив незабываемый опыт мести».

Все собранные средства пойдут в Фонд панголинов, который занимается восстановлением поврежденных участков естественной среды обитания и поддержкой исчезающих видов, сообщили в зоопарке.

Ранее в США заповедник предложил посетителям написать на лакомстве имена бывших и скормить его волкам.

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