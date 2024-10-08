Трамп объяснил «плохими генами» высокую преступность среди мигрантов в США

Бывший президент США и кандидат на пост главы государства от Республиканской партии Дональд Трамп заявил в интервью Politico, что тысячи мигрантов, приехавших в США, принесли с собой «плохие гены».

По словам Трампа, вице-президент США и кандидат в президенты от Демократической партии Камала Харрис предлагает «вещи, крайне оторванные от реальности».

Он уточнил, что многие прибывающие в США мигранты совершали преступления на родине, и не один раз. Поэтому склонность к преступлениям у таких людей «заложена генетически».

«И сейчас у нас в стране очень много плохих генов», — сказал Трамп.

До этого предприниматель Илон Маск назвал бывшего лидера США и кандидата от республиканцев на предстоящих президентских выборах Дональда Трампа единственным, кто может спасти демократию.

По его словам, грядущая президентская гонка может стать последней при проигрыше Трампа.

Ранее Трамп рассказал, как он планирует разрешить украинский конфликт за сутки.