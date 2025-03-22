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Федеральные агенты в США переключились с борьбы с преступностью на мигрантов

Reuters: в США тысячи агентов перенаправили на борьбу с мигрантами
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Jose Luis Gonzalez/Reuters

Тысячи сотрудников различных непрофильных федеральных ведомств США, которые занимались борьбой с преступностью, направили на обеспечение иммиграционного законодательства. Об этом сообщило агентство Reuters.

«Поскольку президент США Дональд Трамп обещает депортировать «миллионы и миллионы» «иностранцев-преступников», тысячи сотрудников федеральных правоохранительных органов из различных агентств привлекаются к новой работе в качестве иммиграционных инспекторов, отвлекая ресурсы, выделяемые на борьбу с преступностью, на другие направления — от незаконного оборота наркотиков и терроризма до сексуального насилия и мошенничества», — говорится в материале.

Администрация американского лидера не предоставила исчерпывающего отчета о реформе, однако она перекликается с последствиями атак 2001 года, когда конгресс создал министерство внутренней безопасности, объединившее 169 тыс. федеральных служащих из других агентств и переориентировавшее ФБР на борьбу с терроризмом.

После инаугурации республиканца около 80% из примерно 2500 агентов Бюро по контролю за оборотом алкоголя, табака, огнестрельного оружия и взрывчатых веществ (ATF) получили приказ взять на себя хотя бы некоторые задачи по обеспечению иммиграционного контроля, рассказали два источника Reuters.

По данным агентства, агенты ATF в основном используются как «охотники за беглецами», чтобы находить мигрантов, живущих в США нелегально.

На этой неделе Трамп призвал нелегальных мигрантов «самодепортироваться» с помощью приложения.

Ранее американский суд остановил депортацию мигрантов из страны.

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