Момент эвакуации людей с пляжа в Сочи попал на видео

В Сочи во время сигнала воздушной опасности туристов эвакуировали с пляжа. Кадры обнародовал Telegram-канал Baza.

На опубликованных кадрах можно заметить, что люди после объявления сигнала воздушной опасности достаточно быстро собирают свои вещи и идут по направлению к ближайшему помещению. Поток людей большой, однако все туристы движутся организовано в составе большой колонны.

Незадолго до этого в Сириусе на концерте Akon из-за воздушной опасности объявили эвакуацию. Очевидцы рассказали, что людей вывели в фойе. Другие подробности неизвестны.

Позже мэр Сочи Андрей Прошунин в своем Telegram-канале сообщил, что во время атаки украинских дронов был поврежден многоквартирный жилой дом в Дагомысе. По его словам, на месте работают специальные и экстренные службы.

Помимо этого, он объявил, что угроза атаки беспилотников отменена. Мэр подчеркнул, что опасности для жителей и гостей города — курорта нет.

Ранее в аэропорту Сочи ввели временные ограничения.