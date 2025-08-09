Пашинян допустил участие РФ в ремонте ж/д между Арменией и Азербайджаном

Пашинян: Россия может вложиться в ремонт ж/д между Арменией и Азербайджаном

Россия может инвестировать средства в восстановление железнодорожного сообщения между Арменией и Азербайджаном в рамках реализации проекта «Маршрут Трампа во имя мира и процветания», который, в случае его успешного осуществления, соединит Азербайджан с Нахичеванской Автономной Республикой через территорию Армении. Об этом заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян, чьи слова приводит РИА Новости.

«Возможно, у российской стороны возникнет заинтересованность в инвестициях с целью восстановления железной дороги Иджеван — Раздан (города в Армении — прим. ред.), Иджеван — Газах (город в Азербайджане — прим. ред.). Здесь, конечно, понадобится согласие азербайджанской стороны», — сказал глава армянского правительства.

По его словам, реализация данного проекта может создать благоприятные условия для начала экономического сотрудничества между Ираном и Соединенными Штатами, а также между Россией и США. Пашинян напомнил, что компания из Ирана осуществляет в Армении строительство автомобильной дороги в рамках реализации проекта «Север - Юг».

До этого Пашинян не исключил варианта обмена территориями с Азербайджаном. Он подчеркнул, что существуют территории, формально принадлежащие Армении, но контролируемые Азербайджаном, и наоборот – земли, принадлежащие Азербайджану, фактически находящиеся под контролем Армении.

Ранее Пашинян рассказал о восстановлении коммуникации между Арменией с Азербайджаном.